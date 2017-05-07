новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Около 100 воздушных змеев собрал в Бресте фестиваль «Мирное небо Победы»

07.05.2017 - 13:22

Новости Беларуси. В Бресте запустили около сотни воздушных змеев. Фестиваль «Мирное небо Победы» объединил как обладателей готовых конструкций, так и тех, кто смастерил их собственными руками. Плоские и коробчатые, с яркими спецэффектами – лучшие творения выбирали в нескольких номинациях.

Запустить воздушного змея смогли и многочисленные зрители. Один из самых красочных фестивалей Бреста собрал моделистов-любителей в 31-й раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на то, что ветер был едва ощутимым, в воздух поднялись практически все самодельные змеи. Некоторые даже на высоту птичьего полета.

Около 100 воздушных змеев собрал в Бресте фестиваль «Мирное небо Победы»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Музыканты, циркачи, воздухоплаватели: на какие уличные мероприятия стоит сходить летом в Минске
Площадки для уличных музыкантов в Минске: подано 250 заявок, прослушивание 13 мая
Праздники национальной культуры будут проходить в Минске каждую субботу с 12 июня до октября
Фестиваль воздухоплавания пройдёт во время празднования 950-летия Минска в сентябре
Карнавальное шествие и цирковые артисты: что нового будет на фестивале уличных театров 7 и 8 мая в Минске
Видеофакт: фестиваль булочек в Китае
Видеофакт: фестиваль булочек в Китае
Фестиваль белорусской культуры «Вытоки» проходит в Минске
Рыцарские бои, песни, танцы и ярмарка. Фестиваль белорусской культуры «Вытоки» проходит в Минске
Две тысячи гладиаторов, сенаторов, дев и священников: парад древнеримских костюмов прошел в Риме
Две тысячи гладиаторов, сенаторов, дев и священников: парад древнеримских костюмов прошел в Риме
Все новости по теме Фестиваль
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru