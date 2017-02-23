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Около 160 тысяч граждан Украины приняла у себя Беларусь за последние годы

23.02.2017 - 13:36

Новости Беларуси. Тема непростой ситуации, которая складывается на юго-востоке Украине, прозвучала 23 февраля в белорусском МИД. Здесь прокомментировали механизм выдачи разрешений украинским беженцам на временное проживание в стране, отвечая на вопрос о статусе донецких и луганских паспортов.

Дмитрий Мирончик отметил: Президентом Беларуси еще в августе 2014 года принят указ, который содержит ряд норм, позволяющих переселенцам избежать серьезных проблем в этом процессе.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:
Этим указом граждане, проживающие на территории Донецкой и Луганской областей Украины, освобождены от предоставления документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на временное проживание, разрешение на постоянное проживание, вида на жительство в Беларуси. Эта норма применяется в случае отсутствия объективной возможности предоставить такие документы. Каждый случай обращения украинского гражданина за помощью изучается компетентными службами индивидуально. Механизм эффективно работает с августа 2014 года. Без претензий со стороны граждан, международных гуманитарных организаций и структур, наших украинских, российских, других зарубежных партнеров. Менять что-либо сейчас мы пока необходимости не видим.

Беларусь за последние годы приняла у себя порядка 160 тысяч граждан Украины. На белорусской земле для них созданы все условия для трудоустроиства и нормальной жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Республики Беларусь

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