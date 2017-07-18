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Около 20 видов животных и птиц обитают в Жировичском мужском монастыре

18.07.2017 - 12:39

Святая земля под синими куполами… Жировичский монастырь  – культовый православный и просветительский центр Беларуси, самая крупная мужская обитель в стране, кузница духовных кадров. Здесь чувствуется особая атмосфера покоя и гармонии, ведь на протяжении уже 5 веков паломники приезжают сюда со всего мира, чтобы помолиться иконе  Жировичской Божьей Матери.

Живописное место под названием Старые Жировичи когда-то было  усадьбой  подскарбия Великого княжества Литовского Александра Солтыса. Именно ему, согласно преданию, в 1470- м году местные пастушки принесли чудотворную икону,  случайно обнаруженную в кроне дикой груши. Сегодня о былом поместьи напоминают лишь каменные развалины. Трудно представить, что огромная территория площадью в 22 га еще 7 лет назад была в полном запустении. Пока ее не отдали во владение Свято-Успенского Жировичского мужского монастыря.  Силами монахов и местных жителей удалось расчистить чудесный яблоневый сад,  который снова стал плодоносить.

Путешествие в экзотический мир начинается с величественной кленовой аллеи, где вас встречают забавные скульптурки животных… А дальше на зеленом подворье есть где разгуляться! Здесь и табун грациозных лошадей ганноверской и кабардинской породы. И трогательные телята и ослик, которым очень нравится общаться с гостями и получать от них ласку…

Всего здесь около 20 видов животных и птиц. Свое первое лето на белорусских просторах проводит верблюдица, которая вмиг стала любимицей слонимчан и местных жителей.

Зоосад регулярно пополняется новыми жителями. Так, этим летом можно улыбнуться вместе с новым поколением лисят и енотов! Постепенно на территории зоосада воссоздают  древние шляхетские пруды, которые делают живописный ландшафт еще более сказочным. Для молодой семьи из Ивацевичей зоосад в Жировичах стал открытием!

Зоотерапия на свежем воздухе доступна для всех желающих, а для малышей знакомство с животным миром полезно вдвойне! Кроме того в этот поистине Эдемский сад   готовы приютить пострадавших животных, или тех, которых хозяева не могут содержать дома. Сотрудники Жировичского монастыря планируют активно расширять зоосад!

Путешествуйте по Синеокой больше! Оригинальных достопримечательностей у нас немало! И обязательно побывайте в Жировичском зоосаде – впечатления на год вперед и яркие кадры на память вам обеспечены!

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