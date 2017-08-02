новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Около 30 тысяч человек остаются без электричества в Польше в результате ураганов и поваленных деревьев

02.08.2017 - 16:01

Новости Польши. После ураганов в Польше около 30 тысяч потребителей остаются без электроэнергии. Непогода обрушилась на регионы минувшей ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В основном сбои произошли из-за поваленных деревьев, которые оборвали линии электропередачи. Специалисты устраняют последствия разгула стихии: восстанавливают ЛЭП, очищают дороги и откачивают из затопленных помещений воду. По данным синоптиков, грозовой фронт движется к югу страны. Там ожидаются сильные дожди, град и ветер с порывами до 80 км/ч.

Около 30 тысяч человек остаются без электричества в Польше в результате ураганов и поваленных деревьев

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Тайфун Несат добрался до берегов Восточного Китая: следом на КНР надвигается другой циклон
Тайфун Несат добрался до берегов Восточного Китая: следом на КНР надвигается другой циклон
Более 100 человек погибли в результата обрушившегося на Тайвань тайфуна, 10 тысяч эвакуированы
Более 100 человек погибли в результата обрушившегося на Тайвань тайфуна, 10 тысяч эвакуированы
Травмы десятка человек, нарушено авиасообщение, повалены деревья: в Стамбуле бушуют ливни и ветер
Травмы десятка человек, нарушено авиасообщение, повалены деревья: в Стамбуле бушуют ливни и ветер
Тропический шторм, обрушившийся на Гонконг, привел к задержке авиарейсов и остановке паромной переправы
Тропический шторм, обрушившийся на Гонконг, привел к задержке авиарейсов и остановке паромной переправы
Ливень и шквалистый ветер в Барановичах привели к затоплению улиц и повалили деревья
Ливень и шквалистый ветер в Барановичах привели к затоплению улиц и повалили деревья
Леса Минской области оказались в кадре видеофильма о ликвидации последствий урагана 2016 года
Леса Минской области оказались в кадре видеофильма о ликвидации последствий урагана 2016 года
В Витебске ветер повалил дерево на автомобиль: фотофакт
В Витебске ветер повалил дерево на автомобиль: фотофакт
Во время урагана в Москве пострадал белорус, общее число жертв достигло 16 человек
Во время урагана в Москве пострадал белорус, общее число жертв достигло 16 человек
Все новости по теме Ураганы
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru