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Около 400 кг нелегальных драгметаллов: задержанная на границе с Литвой машина дала старт масштабной спецоперации

01.02.2017 - 13:37

Новости Беларуси. Крупный канал контрабанды драгоценных металлов в Евросоюз ликвидировали белорусские пограничники. Накануне в пункте пропуска «Лоша» на границе с Литвой в автомобиле, который направлялся в сторону Вильнюса, был обнаружен тайник и партия контрабанды редких и драгоценных металлов весом 64 килограмма.

Это стало причиной начала операции, в результате которой пограничники в двух разных поселках Витебской области обнаружили тайники, в которых хранилось еще около 350 килограммов драгметаллов, также предназначенных для контрабанды в Европу.

Сейчас проверка идет в отношении трех подозреваемых, стоимость задержанного оценивается в 400 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Контрабанда

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Источник фото: mf.gov.pl/sluzba-celna
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