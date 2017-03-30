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Около 500 моделей брюк, пиджаков, платьев и блуз. Новинки школьной формы представили в Минске

30.03.2017 - 16:24

Новости Беларуси. Новинки школьной формы представили 30 марта в Минске. В тренде будущего сезона – кардиганы, сарафаны и стильные юбки-плиссе. Всего к новому учебному году предприятия разработали около 500 моделей брюк, пиджаков, платьев и блуз, созданных в рамках масштабного проекта «Школа будущего». Воплощать его начали несколько лет назад.

В 2016 году в эксперименте поучаствовали 12 тысяч учащихся из всей страны. В этом году их будет больше. Выбрать стиль и цветовую гамму формы каждая школа сможет на свой вкус.

Светлана Главацкая, директор средней школы № 101 Минска:
Наша школа второй год участвует в пилотном проекте «Школа будущего». Со следующего учебного года мы планируем, что школьная форма у нас будет уже вводиться с 5 по 8 класс. Выбраны несколько моделей, потом уже эти модели будут показаны родителям на родительских собраниях, показаны учащимся школы. И к концу учебного года мы определим 1-2 модели, которые будут у нас вводиться.

Елена Гвоздович, начальник отдела разработки детского ассортимента швейного предприятия:
На пике популярности в этом году плисе. Мы предлагаем сарафаны, юбки из тканей, трикотажных полотен, из тканей, комбинированных с пласированной тканью.

В продажу новинки поступят уже через месяц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новинки школьной формы представили в Минске

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