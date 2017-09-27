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«Около 80% – физические лица»: кто продаёт овощи на сельскохозяйственных ярмарках в Минске

27.09.2017 - 21:05

Новости Беларуси. Об участниках ярмарок рассказали в программе «Большой город».

Андрей Доморацкий, начальник Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:
В целом, по городу Минску в минувшие выходные было более 800 участников ярмарок. Представлены сегодня и крупные сельхозпроизводители – наши агропредприятия.

И фермерские хозяйства представлены.

Около 80% – это, всё-таки, физические лица – те, которые имеют свои приусадебные участки. Привозят выращенную свою продукцию, имеют соответствующие документы и реализовывают её здесь. 

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