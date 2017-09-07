Около 80 наблюдателей посетят полигоны, где с 14 по 20 сентября пройдет учение «Запад-2017»

Новости Беларуси. Представители НАТО будут следить за белорусско-российским учением «Запад-2017», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они и еще около 80 наблюдателей, в том числе из ООН и ОБСЕ, посетят полигоны, где с 14 по 20 сентября пройдут маневры. Военные Союзного государства отработают в первую очередь борьбу с террористами и охрану важных объектов. Тем временем шумиха вокруг предстоящего учения в западных СМИ понемногу стихает, в том числе благодаря заявлению генсека НАТО.