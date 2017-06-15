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Около 900 спортсменов из 52 стран: V чемпионат мира по классическому пауэрлифтингу стартовал в Минске

15.06.2017 - 20:26

Новости Беларуси. В Минске стартовал пятый чемпионат мира по классическому пауэрлифтингу. Такой спортивный форум проходит в нашей стране впервые, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В белорусскую столицу прибыло около 900 спортсменов из 52 стран мира. В этом плане минский турнир стал рекордным: обычно подобные состязания собирали не более 700 атлетов.

Первый день начался с соревнований мастеров, выполнявших ветеранские нормативы. На площадке выступил и наш прославленный спортсмен Александр Моисеев – неоднократный чемпион мира и Европы. На домашнем первенстве он стал серебряным и бронзовым призером в отдельных видах.

Александр Моисеевич, призер чемпионата мира-2017 по пауэрлифтингу:
Готовился очень просто. Это не олимпийский вид спорта, поэтому мы тренируемся там, где есть возможность, и так далее. В чем были какие-то ошибки? Где-то не продумал. Например, то, что выступление начнется очень рано (в 9 утра). Есть свои нюансы. Надо работать в несколько другом ключе, потому что здесь безэкипировочный дивизион.

Далее соревнования продолжились выступлениями женщин и мужчин разных весовых категорий в жиме штанги лежа и стоя. Программа чемпионата в Минске весьма насыщенная – форум продлится во Дворце спорта до 25 июня. Вход на трибуны свободный.

Около 900 спортсменов из 52 стран: V чемпионат мира по классическому пауэрлифтингу стартовал в Минске

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