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Около двух километров береговой линии Коста-Рики покрылось погибшими сардинами

17.02.2017 - 13:13

Новости Беларуси. На берега Коста-Рики выбросило тысячи мертвых рыб. Около двух километров береговой линии покрыто погибшими сардинами. Местные жители шокированы: такого не случалось уже несколько лет.

Чтобы выяснить причину происшествия, сотрудники береговой охраны произвели забор морской воды и отправили ее на экспертизу. В течение восьми дней специалисты смогут дать точный ответ об источнике проблемы. Пока же, чтобы люди не собирали мертвую рыбу, на берегу дежурят полицейские, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около двух километров береговой линии Коста-Рики покрылось погибшими сардинами

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