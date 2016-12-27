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Около полутысячи белорусов в 2016 году отметили 100-летний юбилей

27.12.2016 - 09:05

Новости Беларуси. Около полутысячи белорусов в 2016 году отметили 100-летний юбилей. Причем число женщин-долгожителей в 6 раз превышает количество мужчин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одна из них гомельчанка Ольга Алексапольская. Она родилась еще в Российской империи, Великую отечественную войну встретила в Сталинграде, восстанавливала разрушенный войной Гомель, пережила Советский Союз и была свидетелем становления независимой Беларуси. В юбилей пенсионерка помимо поздравлений и подарков получила и новый паспорт.

Ольга Алексапольская, юбиляр, ветеран Великой Отечественной войны:
Хочу, чтобы после меня все люди хорошо жили, мои родные, близкие, чтобы мир и спокойствие были.

Ольга Алексапольская, юбиляр, ветеран Великой Отечественной войны

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