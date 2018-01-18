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Около семи заявок на одну вакансию: какие профессии востребованы на рынке труда Беларуси?

18.01.2018 - 19:44

Новости Беларуси. Вакансий в стране всё больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Конкуренция на рынке труда вернулась к уровню 2014 года: около семи заявок на одну вакансию – это абсолютно естественно для этой сферы. И это хорошо.

Сейчас ситуация стабилизировалась, компании расширили штаты и увеличили количество вакансий. Пик был в четвертом квартале 2017 года: +45 % новых предложений о работе.

В 2018 году тенденция продолжится. По итогам года на рынок труда выведут еще новые предложения. Прежде всего, на работу требуются специалисты в области продаж, информационных технологий и рабочий персонал: строители и сотрудники автобизнеса.

Около семи заявок на одну вакансию: какие профессии востребованы на рынке труда Беларуси?

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