Октябрьская: Елизавета Хилькевич – о любимой улице всех модных тусовщиков города Минска

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|Мы хотим, чтобы в городе было комфортно и удобно жить: Андрей Шорец на открытии выставки «Сравни Минск»
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