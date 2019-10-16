Октябрьская температура бьёт все рекорды: на выходных будет до 23ºС

Температурные рекорды октября зафиксированы в Минске и почти во всех областных центрах страны

Новости Беларуси. Накануне в Минске и почти во всех областных центрах побиты температурные рекорды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в столице столбик термометра достиг отметки в 22 градуса. Октябрь еще порадует теплом. Синоптики обещают солнечную сухую погоду до конца недели. Температурный фон ожидается на 4-5 градусов выше нормы.