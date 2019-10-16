Прямой эфир
Проекты
Программы
Главная Новости «24 часа» Общество Погода в Беларуси

Октябрьская температура бьёт все рекорды: на выходных будет до 23ºС

16.10.2019 - 22:19

Новости Беларуси. В ближайшую неделю температура воздуха в Беларуси будет бить всевозможные рекорды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И хотя у метеорологов нет такого понятия как «бабье лето», но в следующие семь дней нас ждет именно оно. В субботу и воскресенье местами до 23 градусов тепла, так что можно смело планировать выходные на природе.

Люди в материале: нет
Loading...
﻿

Температурные рекорды октября зафиксированы в Минске и почти во всех областных центрах страны

﻿

Новости Беларуси. Накануне в Минске и почти во всех областных центрах побиты температурные рекорды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в столице столбик термометра достиг отметки в 22 градуса. Октябрь еще порадует теплом. Синоптики обещают солнечную сухую погоду до конца недели. Температурный фон ожидается на 4-5 градусов выше нормы.