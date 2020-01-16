Умягчает твёрдые сердца. Чем ещё помогает вода из святых источников в Жировичах
Одна из достопримечательностей Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря – три святых источника, рассказали в программе «Специальный репортаж».
Вода известна чудесами исцеления – лечит от сложных болезней, разрешает запутанные жизненные ситуации, умягчает твёрдые сердца.
Где находится исцеляющий камень XVI века, на котором увидели Богоматерь?
Для удобства посетителей сделали специальные купальни. Окунуться сюда едут и летом, и даже зимой. Например, сейчас температура воды +5.
«У нас появилась долгожданная дочь». Чудеса иконы Жировичской Божией Матери
Окунуться в холодную воду корреспонденты так и не решились, но потом всё же пожалели: надо было. Что ж, будет повод вернуться.
Где находится исцеляющий камень XVI века, на котором увидели Богоматерь?
В программе «Специальный репортаж» – история Жировичского монастыря.
«У нас появилась долгожданная дочь». Чудеса иконы Жировичской Божией Матери
Икона Жировичской Божией Матери явилась миру дважды. Впервые в 1470 году. На месте её обнаружения построили деревянную церковь. Спустя время в деревянном храме произошёл пожар, и образ исчез. Вновь явился уже в XVI веке школьникам. Они увидели Богоматерь с иконой в руке, сидящую на камне. На этом месте был построен каменный храм – сейчас это Явленская церковь, от слова «явление».
Умягчает твёрдые сердца. Чем ещё помогает вода из святых источников в Жировичах
Иеромонах Евстафий, преподаватель Минской духовной семинарии:
И камень этот, он сохранился, он находится в алтаре Явленской церкви. И на нём вот служится сейчас Божественная литургия. Тоже много свидетельств сохранилось, особенно свидетельств XVII века, записанных. Они до сих пор есть у нас о чудесной помощи, в том числе, и от этого камня.