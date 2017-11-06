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Олег Гайдукевич: «России есть чему поучиться у Беларуси. Толерантности. У нас не было никаких волнений по «Матильде»

06.11.2017 - 22:36

Новости Беларуси. Тему нашумевшего фильма «Матильда» затронули во время ток-шоу «Что происходит».

Олег Гайдукевич, первый заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси:
А я добавлю, что России есть чему поучиться у Беларуси. Несмотря на то, что мы жарко спорим, несмотря на то, что у нас разные взгляды, России есть, чему поучиться. Чему? Толерантности Беларуси. Почему? У нас, на самом деле, спокойное отношение к фильмам, которые выходят. У нас белорусы всё понимают. И, на самом деле, наша гордость, я повторюсь, что у нас не снесли ни одного памятника, не переименовали ни одной улицы.

Этим надо гордиться.

Егор Хрусталев, ведущий:
Олег Сергеевич, суть моего вопроса была в том, готовы ли мы к вольному художественному восприятию.

Олег Гайдукевич:
Готовы. Я вам скажу: посмотрите по «Матильде». В Беларуси не было никаких волнений ни по «Матильде», ни по революционным фильмам, где неоднозначно показывается наша ситуация.

«Что происходит»: Октябрьская революция 1917 года

Олег Гайдукевич: «В Беларуси не было никаких волнений по «Матильде»

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