новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

Олег Хоменко, лидер группы «Палац»: почему песенные традиции продолжают жить в творчестве современных исполнителей?

06.01.2017 - 10:28

Издревле в Рождество белорусская молодёжь собиралась большими компаниями и ходила колядовать, распевая народные песни. Многие из этих уникальных аутентичных произведений дошли и до нас.

Об удивительных песенных традициях и о том, почему они продолжают жить в творчестве современных исполнителей, поговорим с нашим гостем. В  гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – лидер группы «Палац», музыкант, композитор, член Белорусского Республиканского совета по делам культуры и искусства при Совете Министров республики Беларусь Олег Хоменко.

Олег Хоменко

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Ангелина Василевская
Ангелина Василевская, победительница вокального конкурса «Берлинская жемчужина» в программе «УТРО» на СТВ
Дмитрий Королев
Певец Дмитрий Королёв о премьере клипа «Небо за нас»
Ядвига Поплавская, Александр Тихонович
Александр Тиханович и Ядвига Поплавская о рубиновой свадьбе, ордене Франциска Скорины и других событиях 2016 года
Саша Немо
Певец Саша Немо: Это мой самый урожайный Новый год!
Ольга Плотникова, Геннадий Маркевич с семьёй
Композитор Геннадий Маркевич и певица Ольга Плотникова: Новый год мы всегда отмечаем с семьёй!
вокальная группа «Чистый голос»
Заслуженный коллектив Республики Беларусь вокальная группа «Чистый голос» на СТВ
Группа «Las Vegas»
Группа «Las Vegas» предстанет в образе снегурочек в шоу «12 чудес в Новогоднюю ночь» на СТВ
Катерина Раецкая, Денис Дудинский
Солисты группы «DaVinci» поделились своими планами на будущий год
Все новости по теме Белорусские исполнители
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru