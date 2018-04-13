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Олег Новицкий о малой родине: «Я бы, всё-таки, хотел, чтобы Червень изменился»

13.04.2018 - 01:12

Новости Беларуси. О космонавте Олеге Новицком рассказали в программе «Специальный репортаж».  

Олег Новицкий, лётчик-космонавт:
Я бы, всё-таки, хотел, чтобы Червень изменился. В плане того, чтобы были восстановлены хорошо стадионы школьные, чтобы ребятам было более комфортно заниматься, сейчас там открыли хороший физкультурный комплекс.

Какие-то глобальные вопросы.

Нужно менять водопровод, котельные, чтобы спокойно жил, без поломок бытовых. Чтобы люди могли спокойно, действительно, заниматься своей работой. Чтобы открылись какие-то предприятия.

«Космос родной земли». Специальный репортаж

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