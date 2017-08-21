новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Олег Руммо о спасении 31-летнего белоруса: «При отравлении бледной поганкой счет идет на часы»

21.08.2017 - 17:34

Новости Беларуси. Белорусские хирурги успешно выполнили трансплантацию печени после тяжелейшего отравления грибами. Орган пересадили 31-летнему мужчине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной операции стал яд бледной поганки. Ее житель Старобина съел случайно. Пациента госпитализировали в районную больницу Солигорска. А оттуда – в Минск. Донорский орган здесь нашли менее чем за сутки. Сейчас пациент уже выписан. Его жизни ничего не угрожает.

Добавим, что в РНПЦ трансплантации органов и тканей с 2008 года выполнено 485 пересадок печени.

Олег Руммо, доктор медицинских наук, профессор, руководитель ГУ «Республиканский научно-практический центр трансплантации органов и тканей»:
Когда речь именно не об отравлении грибами, а об отравлении грибом – бледной поганкой, яд которой особенно токсичен, счет идет буквально на часы. В данном случае, к счастью, нам удалось очень быстро найти подходящий для этого пациента орган.

Ежегодно мы выполняем подобные операции, преимущественно во второй половине августа-первой половине сентября. Коллектив и команда знает все особенности ведения этих пациентов. И если эта операция выполняется вовремя, нам удается защитить мозг пациента от необратимых изменений.

21 августа стало известно о том, что в Беларуси создадут новый центр трансплантологии. Такое решение принято главой государства. В комплексе разместятся операционные интенсивной терапии и реанимации, а также отделения для хирургического лечения. Средства на строительство центра будут выделены из бюджета.

Олег Руммо о спасении 31-летнего белоруса: «При отравлении бледной поганкой счет идет на часы»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: Facebook Sinead O'Connor
«Проблеме все равно, кто ты»: певица Шинейд ОʼКоннор опубликовала признание о борьбе с депрессией
Главный детский внештатный кардиоревматолог Министерства здравоохранения Беларуси Ирина Чижевская в программе «Большой завтрак»
Главный детский внештатный кардиоревматолог Министерства здравоохранения Беларуси Ирина Чижевская в программе «Большой завтрак»
Изображение использовано в качестве иллюстрации.
Британские офтальмологи достали из глаза пенсионерки 27 слоев контактных линз
Новые данные о пользе кофе: его употребление снижает риск смерти человека
После еды лучше не плавать: правда или миф?
Американского фармацевта приговорили к 9 годам тюрьмы
Американского фармацевта приговорили к 9 годам тюрьмы
«Не торопитесь пить таблетки, не торопитесь делать операции»: как улучшить самочувствие с помощью массажа
«Не торопитесь пить таблетки, не торопитесь делать операции»: как улучшить самочувствие с помощью массажа
«Как будто превращаемся в природу»: что такое искусство тайцзи-цюань и в чем его плюсы
«Как будто превращаемся в природу»: что такое искусство тайцзи-цюань и в чем его плюсы
Все новости по теме Здоровье
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru