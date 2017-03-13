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Олег Токун: Белорусы стремятся повышать свою квалификацию и обучаться новому!

13.03.2017 - 10:21

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Олег Токун, начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.

В процентном соотношении как дела обстоят с работающими и безработными гражданами?

Олег Токун, начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Белорусов около 9,5 млн. В трудоспособном возрасте находятся 5 млн. 400 тыс. человек. Работает 4 млн. 400, то есть более 70% всего населения. Это очень хорошая цифра. Безработных, в среднем – 40 тыс. человек.

Какие самые востребованные специальности? На какие самый большой спрос?

Олег Токун, начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Первая тройка лидеров тех, кого ищут наниматели выглядит так: врач, продавец, водитель. А соискатели ищут немного другую работу: менеджер, бухгалтер, экономист.

Надо понимать, что сегодняшняя жизнь, однозначно, не позволит нам, владея только одной профессией, проработать только на одном рабочем месте. Всегда надо повышать свою квалификацию, обучаться новому.

Полная версия интервью – в видеоматериале.

Олег Токун

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