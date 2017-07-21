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Ольга Смоляк о муже: «Даже в его фамилии есть моё имя»

21.07.2017 - 19:42

Андрей и Ольга Смоляк в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

В каждой семье бывают моменты, когда происходит такая ситуация – люди расходятся, расстаются или возникает мысль: «Да я без тебя обойдусь». И, наверняка, мысли идут дальше. И Вы себе уже, наверняка, представляли, что бы могло бы быть в Вашей жизни, если бы не было Андрея?

Ольга Смоляк:
У нас произошла такая история, когда, по юности, мы в первый раз очень серьёзно поссорились. И я – пинчанка, я приехала домой с чемоданом, я – единственная дочка у мамы с папой, которые меня обожали. Поезд приходит среди ночи, где-то в 3 часа ночи, в Пинск, и меня не пустили домой, сказали: «У тебя есть муж, и ты возвращайся к мужу, пожалуйста». В свою очередь, ему позвонили и сказали: «Когда Ольга приедет, если она ещё раз приедет – больше ты её никогда не увидишь». Конечно, они сзади там шли, то есть, охраняли меня, пока я не уехала. Но это была такая наука на всю жизнь.

Мне было обидно вдвойне, но теперь я понимаю, как мама мудро сделала, потому что больше мы не разъезжались в ссорах.

Хотя, когда мы ссоримся – всё, мысль уходит, всё. От любви до ненависти – один шаг. Но это же только, знаете, в тот момент, когда мы ссоримся – эмоции, эмоции. Проходят эмоции и ты понимаешь, что ты без этого человека жить не можешь, дышать не можешь, что он – просто твоя половина. Ведь даже в его фамилии – Смоляк – есть моё имя.

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