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Олимпийский чемпион-фристайлист Антон Кушнир обещал пригласить детей с особенностями развития вместе попрыгать на батутах

18.07.2017 - 23:30

Новости Беларуси. Знаменитые белорусские спортсмены подключились к благотворительной акции для детей с аутизмом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

18 июля в дельфинарии Минского зоопарка с особенными детьми пообщалась биатлонистка Надежда Скардино.

Бронзовый призер зимней Олимпиады в Сочи окунулась в бассейн вместе с детьми в окружении дельфинов. И взрослые, и малыши получили море положительных эмоций.

Надежда Скардино, бронзовый призер Олимпийских игр 2017:
Эмоции, конечно, переполняют. Это какое-то волшебное такое ощущение для этих деток, которые сегодня с нами тоже были.

По ним было видно, что они счастливы были. Это самое главное.

Мама ребенка:
Благодаря таким активным общественным организациям, участиям спортсменов, знаменитых людей мы близимся к тому, что

все могут жить вместе, рядом, не оборачиваясь друг на друга и понимая друг друга.

Татьяна Яковлева, руководитель международной благотворительной общественной организации «Дети, аутизм, родители»:
Мы привлекаем внимание не только широкого круга общественности к проблеме аутизма, мы хотим показать пример другим родителям.

Мы можем быть вместе, мы должны быть вместе.

Благотворительную акцию продолжат и другие именитые спортсмены. Дети с особенностями развития познакомятся с Дарьей Домрачевой и Александрой Герасименей. А олимпийский чемпион фристайлист Антон Кушнир пообещал пригласить ребят вместе попрыгать на батутах.

Олимпийский чемпион-фристайлист Антон Кушнир обещал пригласить детей с особенностями развития вместе попрыгать на батутах

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