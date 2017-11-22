﻿ Омолаживающие кремы или биоревитализация: что эффективнее? | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » В тему

Омолаживающие кремы или биоревитализация: что эффективнее?

22.11.2017 - 00:15

Новости Беларуси. Работают ли кремы с чудодейственными добавками или то, что написано на упаковках, преувеличено, рассказали в программе «Теледоктор».

Владимир Яромич, заведующий амбулаторно-дерматологическим отделением №4 УЗ «Городской клинический кожно-венерологический диспансер» г. Минска:
Все крема действуют через кожу. И очень глубоко они не проникнут.

Поэтому ожидать какого-то суперэффекта от применения местных средств не приходится.

Для этого есть другие методики, которые доставляют питательные вещества туда, где существует сама проблема.

Нина Богданова, СТВ:
Мезотерапия, вкалывание различных витаминов, гиалуроновой кислоты – что, действительно, работает и даёт результаты?

Владимир Яромич:
Мезотерапия создана для того, чтобы ухаживать за увядающей кожей, за кожей, которую задевают возрастные изменения.

Либо биоревитализация.

Каждый выбирает для себя, либо доктор подбирает программу для пациента. Это способ доставки коллагена и других питательных веществ в подкожную клетчатку, в места, где они будут хорошо работать. Действительно, это – более эффективно. 

Здоровье кожи. Теледоктор

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Неравномерность, быстрый рост, трещины: основные симптомы меланомы
Как отличить «плохую» родинку от «хорошей»?
Как пользоваться косметикой после аллергического дерматита?
Контактный и аллергический дерматит: в чём разница?
Почему появляются прыщи у взрослых?
Как правильно подготовиться к приёму у дерматолога?
Пойти в кожвендиспансер и заразиться от дверной ручки: реально ли такое?
Стоматология. Теледоктор
Все новости по теме Теледоктор. Программа о здоровье
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru