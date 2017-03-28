новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«Он ассоциируется со словом «вотся с народным художником Беларусторг». В Минске прощаюси Маем Данцигом

28.03.2017 - 13:34

Новости Беларуси. Гений сурового стиля. 28 марта в Минске прощаются с народным художником Беларуси Маем Данцигом. Он ушел из жизни на 87-м году.

Гражданская панихида проходит в Доме офицеров с участием Роты почетного караула. Проститься с мэтром искусства пришли коллеги, друзья и ученики мастера. Для них Май Данциг навсегда останется человеком, который умел распознать талант и вдохновить на создание оригинального произведения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна Кононова, художник, учения Мая Данцига:
Для меня Май Данциг ассоциируется со словом «восторг», потому что он очень часто произносил это слово во время наших занятий. Жизнь как восторг, живопись как восторг. Он жил этим чувством восторга и чувством солнца.

Шедеврами маэстро восхищаются миллионы людей во всем мире. Сегодня его работы хранятся в Национальном художественном музее, в музейных коллекция многих европейских стран. А картина «Мой город древний, молодой» стала его визитной карточкой.

В Минске прощаюси Маем Данцигом

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Белорусский художник Май Данциг скончался 26 марта в возрасте 86 лет
Белорусский художник Май Данциг скончался 26 марта в возрасте 86 лет
Миллиардер, коллекционер, благотворитель, семьянин: 6 фактов о Дэвиде Рокфеллере
Виктор Дорошевич
Названа предварительная причина смерти председателя Светлогорского райисполкома
Виктор Дорошевич. Фото: svetlogorsk.by/
Скоропостижно скончался председатель Светлогорского райисполкома
Дэвид Рокфеллер. AP Photo
Самый старый миллиардер в мире Дэвид Рокфеллер умер на 102-м году жизни
В 2014-м Сергей Наильевич приезжал в Беларусь на Чемпионат мира по хоккею.
«Не выдержало сердце». Уроженец Беларуси хоккеист Гимаев скончался на матче в Туле
Бывший председатель Мингорисполкома Василий Шарапов скончался на  101-м году жизни
Бывший председатель Мингорисполкома Василий Шарапов скончался на  101-м году жизни
На 79-м году жизни скончался народный артист России Алексей Петренко
На 79-м году жизни скончался народный артист России Алексей Петренко
Все новости по теме Некролог
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru