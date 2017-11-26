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«Он дает молодым возможность выступать по всему миру – это очень важно»: творческий вечер Андриса Лиепы в Минске

26.11.2017 - 16:49

Новости Беларуси. Буквально через полтора часа в Большом театре начнется творческий вечер Андриса Лиепы. Нашей съемочной группе удалось побывать на генеральной репетиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Видение розы», «Шехерезада», «Жар-птица» – три одноактных балета из «Русских сезонов» Дягилева станут прекрасным подарком зрителям. На сцене появятся не только лучшие современные артисты балета, но и такие звезды мировой сцены, как, например, Нина Ананиашвили. 30 лет назад ее партнером в «Видени розы» был Андрис Лиепа. Сегодня он в роли постановщика, а легендарная балерина снова на сцене.

Нина Ананиашвили, народная артистка Грузии и России:
Мне жалко, я скучаю, что он со мной не танцует, но, к сожалению, время так распорядилось, что балетный мир такой короткий. Я еще удерживаюсь на сцене. Но то, что он продолжает делать такие вечера, что ищет молодых, дает им возможность танцевать и выступать по всему миру – это очень важно.

«Русские сезоны» Дягилева публика впервые увидела более 100 лет назад. Андрис Лиепа, продолжая дело своего отца, занимается восстановлением прославленных спектаклей.

«Он дает молодым возможность выступать по всему миру – это очень важно»: творческий вечер Андриса Лиепы в Минске

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