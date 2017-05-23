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«Он – элита, она – элита. Дети – уроды». Можно ли оценить здоровье щенка перед покупкой?

23.05.2017 - 19:49

Новости Беларуси. Что может проверить ветеринар у щенка, и застрахован ли владелец собаки от её болезней в будущем, рассказали в программе «Большой город».

Сергей Сас, руководитель ветеринарной клиники:
Оценить состояние животного на момент представления его в клинику можно. В первую очередь, это – клинический осмотр. Если визуально ничего не выявлено, дополнительные рентгены и всё прочее делать не нужно. Но это совершенно не защищает владельца животного – что он получит именно такого же хорошего взрослого питомца, как были его родители. Потому что в генетике есть очень много позиций, которые не гарантируют то, что ребёнок будет такой же хороший, как родители. Есть наследуемые заболевания, наследуемые предрасположенные заболевания, аномалии развития, аномалии родов.

И, самое главное, о чём многие забывают – вопросы совмещения пары.

Он – элита, она – элита. Дети – уроды. И гены же разные включаются  в определённом возрасте. Мы можем посмотреть щенка: позвоночник, нет ли у него врождённых вывихов, травм, соответствие челюстей, черепной коробки. Между прочим, о черепной коробке – ведь очень многие эти животные, те же самые той-терьеры, уже по стандарту имеют патологические черепа. Или, допустим, особенности развития грудной клетки, носоглотки. Если француз, у которого носа практически нет – он не может не может не иметь ринопатологии.

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