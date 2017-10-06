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Он изменил маршрут, чтобы объехать пост ДПС: стала известна вероятная причина аварии во Владимирской области

06.10.2017 - 15:45

Новости России. Уголовное дело возбуждено в России по факту смертельного ДТП на железнодорожном переезде. Авария случилась во Владимирской области минувшей ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столкнулись пассажирский автобус с казахстанскими номерами и поезд сообщением Санкт-Петербург – Нижний Новгород. Погибли около 20 человек. Пятеро пострадавших в тяжелом и крайне тяжелом состоянии в реанимации. Среди них – двое детей. Все эти пассажиры автобуса – граждане Узбекистана. В поезде пострадавших нет.

По предварительной версии, виновник аварии – водитель автобуса, гражданин Казахстана. Он изменил маршрут, чтобы объехать пост ДПС. Транспортному средству было запрещено перевозить пассажиров. На переезд мужчина въехал, несмотря на запрещающий сигнал железнодорожного светофора.

Он изменил маршрут, чтобы объехать пост ДПС: стала известна вероятная причина аварии во Владимирской области
Поезд столкнулся с пассажирским автобусом случилась во Владимирской области
Фото. Поезд столкнулся с пассажирским автобусом случилась во Владимирской области
Поезд столкнулся с пассажирским автобусом случилась во Владимирской области
Фото. Поезд столкнулся с пассажирским автобусом случилась во Владимирской области
Поезд столкнулся с пассажирским автобусом случилась во Владимирской области
Фото. Поезд столкнулся с пассажирским автобусом случилась во Владимирской области

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Источник фото: nn.ru
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