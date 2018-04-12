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Она – из Осиповичей, а он – из Барановичей. История любви студенческой семьи

12.04.2018 - 11:21

Студенчество – это пора, когда хочется влюбляться, мечтать и строить планы на перспективное будущее и периодически случается, что пылкие чувства двух молодых людей переполняют сердца и приводят к браку. 

Александр Жидков: 
Я ездил на курсы по подготовке младших офицеров на месяц. Нас всех собирали от военной кафедры, и там я так задумался: дождется – женюсь. Решил это сделать в такой уютной и романтической обстановке. Я играю на гитаре, написал песню и музыку под нее, и на пикнике пошли с Настей, посидели так приятно и потом вот я исполнил на гитаре песню. Настя думала, что сюрприз заключается только в этом, но сюрприз был после песни.   

Анастасия Жидкова:
Когда Саша сделал предложение, это было очень неожиданно, я ответила: «Конечно».

Она – из Осиповичей, а он – из Барановичей. Судьба свела эти два сердца в столице. Настя и Саша учатся на 4 курсе БГУ на одной специальности. Ребятам 21, а в браке полгода. До женитьбы пара встречалась три месяца. Этого небольшого промежутка времени им хватило, чтобы понять насколько они важны друг для друга.  

Анастасия Жидкова:
Мои родители отнеслись достаточно положительно. Если я считаю, что мне будет хорошо с этим молодым человеком, то какая разница, сколько мне будет лет. 

Александр Жидков:
Мои родители тоже положительно к этому отнеслись. Был такой наказ родительский: если ты уверен, что любишь, то женись. А я был уверен в этом и сейчас уверен, и всегда буду.

Настя признается, что главный в семье – муж. Он отвечает за финансы и безопасность, а она – за тепло и уют. Домашние обязанности пара делит поровну. Готовит Настя, моет посуду Саша, а убираются в квартире вместе. В этой семье романтика царит всегда, и работа с приближающими госэкзаменами этому не помеха. 

Саша всегда старается порадовать жену: устроить романтический вечер, сыграть на гитаре или подарить любимой цветы. И для таких приятностей даже повод не нужен. 

Ссора в этой семье – явление редкое и быстропроходящее, но если оно и случается, то, как настоящий мужчина, Саша идет мириться первым. 

Сейчас пара снимает квартиру, работает, учится и строит планы на дальнейшее будущее. Ребята хотят много путешествовать, продлить бесконечное счастье на всю жизнь. 

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