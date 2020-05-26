Она провела на ИВЛ четыре недели. Что говорит белоруска, которая перенесла коронавирус в сложной форме
Новости Беларуси. Четыре недели в реанимации на аппарате ИВЛ провела жительница Столбцов Мария Третьяк. Она перенесла COVID в сложной форме. Медики боролись за ее жизнь более месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Женщина заболела 6 апреля. Течение вируса осложняли сопутствующие заболевания: хроническая астма, артериальная гипертензия и лишний вес. Пациентку перевезли из столбцовской больницы в минскую районную.
Лечение, в том числе кислородом, нужного эффекта не дало. Консилиум медиков принял решение о переводе заболевшей на искусственую венциляцию легких.
Спустя четыре недели Мария Владимировна очнулась.
Самвел Мурадян, врач-анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии и реанимации Минской центральной районной больницы:
После того, как сняли ИВЛ, надо проводить лечебную физкультуру, гимнастику, чтобы «раздыхивался» человек, чтобы мышцы не атрофировались во время того, как он находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Чтобы поскорее его в строй.
Мария Третьяк, пациентка Минской центральной районной больницы:
Всем врачам очень благодарна за то, что они меня поддерживали в трудную минуту, помогали мне. В каждую минуту: мне даже помогали где-то повернуться, покушать, лекарства принять. Большое им спасибо, конечно, за то, что они меня вернули к жизни. Спасибо большое и медсестрам, и санитарочкам. Все уделяли большое-большое мне внимание.
Сейчас Мария Третьяк проходит курс реабилитации и уверенно идет на поправку, но в прогнозах о сроках выписки медики осторожны. Они будут наблюдать за пациенткой до полного выздоровления.
Однако и сама заболевшая, и врачи уверены – в схватке с вирусом человек сильнее.
«День Д» для туризма. Когда Европа откроет границы?
Новости мира. Страны Евросоюза стремятся поскорее выйти из локдауна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, Чехия 26 мая открыла границу с Германией и Австрией. При этом ограничения относительно того, кто может въехать на территорию республики, все еще остаются в силе.
Сейчас въезд разрешен гражданам страны, иностранцам, имеющим вид на жительство, студентам стран ЕС, а также людям, чья поездка связана с работой. Вопрос скорейшего открытия границ волнует сейчас многих.
Однако страны Евросоюза пока не достигли взаимопонимания о возможных сроках начала этого процесса. Глава МИД Италии предложил возобновить свободное передвижение в государствах ЕС 15 июня. Выступая на государственном телеканале, он сравнил значение этого дня для туризма с так называемым «Днем Д», когда в 1944 году началась высадка союзных войск в Нормандии.
Луиджи Ди Майо, министр иностранных дел Италии:
Мы работаем над тем, чтобы можно было всем вместе в Европе вновь отправиться в путь. 15 июня для туризма может стать своего рода европейским «Днем Д». Германия намерена открыться в этот день, предлагая людям возможность отправиться на отдых в другие страны. Попробуем сделать это вместе.
Политик также заявил, что работа в этом направлении уже ведется с Австрией и другими странами ЕС. Ранее власти Италии отказались от идеи создания так называемых «туристических коридоров» в Евросоюзе, так как сильно пострадавшие из-за коронавируса страны таким образом окажутся в невыгодном для себя положении. Планируется, что границы для иностранных туристов из стран ЕС Италия откроет уже 3 июня.