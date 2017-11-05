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Она рисует, что чувствует: картины слонихи Сандры продали за полтысячи долларов в Венгрии

05.11.2017 - 18:02

Новости Венгрии. Необычный аукцион прошел в Будапеште. С молотка ушли картины, писал которые слон! Зовут «мастера» Сандра, и ей уже 42 года.

Но к искусству ярких красок и чистых линий она приобщилась совсем недавно. 

Флориан Рихтер, директор цирка:
Она рисует, что хочет. Конечно, она не изобразит целый дом или нечто подобное. Она рисует то, что ей нравится, что она чувствует. Я думаю, что у таких картин особенная ценность.

С помощью кисти Сандра создает абстракции, которые довольно неплохо ценятся. За 3 работы любители необычного искусства заплатили почти полтысячи долларов. Деньги передадут в заповедник слонов в Малайзии.

Она рисует, что чувствует: картины слонихи Сандры продали за полтысячи долларов в Венгрии
Картины слонихи Сандры продали за полтысячи долларов в Венгрии
Фото. Картины слонихи Сандры продали за полтысячи долларов в Венгрии
Картины слонихи Сандры продали за полтысячи долларов в Венгрии
Фото. Картины слонихи Сандры продали за полтысячи долларов в Венгрии
Картины слонихи Сандры продали за полтысячи долларов в Венгрии
Фото. Картины слонихи Сандры продали за полтысячи долларов в Венгрии
Картины слонихи Сандры продали за полтысячи долларов в Венгрии
Фото. Картины слонихи Сандры продали за полтысячи долларов в Венгрии
Картины слонихи Сандры продали за полтысячи долларов в Венгрии
Фото. Картины слонихи Сандры продали за полтысячи долларов в Венгрии

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