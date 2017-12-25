﻿ «Она живёт, и живёт, в основном, в рамках церкви». Что известно о судьбе батлеек в современной Беларуси | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Что происходит. Ток-шоу на «Россия-Беларусь»

«Она живёт, и живёт, в основном, в рамках церкви». Что известно о судьбе батлеек в современной Беларуси

25.12.2017 - 22:19

Новости Беларуси. О традиционном белорусском искусстве говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Елена Бухал, научный сотрудник отдела музейных коммуникаций Национального исторического музея Республики Беларусь:
Мне очень дорога батлейка. Как специалисту, и как белоруске. Беларусь – очень особенная страна. И белорусы – в первую очередь, белорусы, а во вторую очередь – католики или православные, или иудеи. И батлейка, как раз-таки, в себе это всё собрала. Батлейки – это сцены Рождества, которые разыгрывались для людей, для христиан. Не все умели читать Библию, не все понимали величие этого праздника, а здесь, на маленькой сценке вам показывают вот это необыкновенное чудо, когда Господь, такой необъятный и большой, вдруг вместился в маленького человека.

И мы этим наивным действом проникаемся до глубины души.

У батлейки, традиционно, были высокие и низкие сцены. Высокие – они освещали, как раз-таки, праздник сам, само Рождество. А низкие – это социальные. И вот там есть весь социальный срез белорусов. Есть персонажи Дед с Бабой, Антон с Антонихой, Коза, Чёрт, Смерть, иудеи, цыгане. Когда нас включили в состав Российской империи, появился новый – Солдат.

Егор Хрусталёв, ведущий:
А батюшка там есть? Или ксёндз?

Елена Бухал:
Конечно. Весь набор. И в каждом регионе у батлейки есть свои черты. Проблема традиций в том, что мы не всегда понимаем, как она трансформировалась. Мы её повторяем, но вот не захотел священник идти за козой, а мы тут можем заложить какой-то необыкновенный смысл и исказить традицию.

И волна неоязычества меня, как историка, очень сильно беспокоит.

В том, что мы выдаём что-то, что мы родили заново, за совершенно что-то историчное и как-то глупо это привязываем.

Егор Хрусталёв:
Вероника, а Вы, как раз, тоже ладите батлейку и восстанавливаете мини-спектакли?

Вероника Сердюк, исполнительный директор Центра поддержки семьи и материнства «Матуля», мама пятерых детей:
Да, сейчас батлейка не только в музее осталась, она живёт, и живёт, в основном, в рамках церкви. Сейчас проходит ежегодно фестиваль батлеек, и батлейки приезжают в Беларусь со всех стран, где они ещё сохранились – это очень здорово.

Праздничные традиции белорусов: «Что происходит»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Святар сказаў: «Я за казою не пайду». Вось так і нарадзіўся Конік»: што вядома пра унікальны абрад Давыд-гарадка
«Просто петь – уже не интересно, людям нужно шоу, мы его делаем»: где учат детей белорусским песням, танцам и играм
Калыханка – дыялог паміж маці і дзіця: як нашы продкі гадавалі немаўлят?
Белорусская вышиванка: как новый семейный статус красавицы отражался на её костюме?
Основной смысл – это оберег: как и для кого создают современные вышиванки
Основной смысл – это оберег: как и для кого создают современные вышиванки
Радоница: старинные традиции наших предков
«Могу делать маме подарки». Как в Копыле дети постигают культуру ткачества
«Могу делать маме подарки». Как в Копыле дети постигают культуру ткачества
Беларускае вяселле: асаблівасці, звычаі, традыцыі
Все новости по теме Традиции Беларуси
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru