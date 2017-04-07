новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым

«Они больны духовно. И так самоутверждаются». Психолог Хасьминский о создающих суицидальные паблики

07.04.2017 - 01:04

Михаил Хасьминский, руководитель центра кризисной психологии на подворье Патриарха Московского и Всея Руси в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Многие родители обеспокоены появившимся Интернет-играми. Вот эта история  – «Беги или умри», которая вызывала шок у большинства родителей. Что надо перебегать перед идущим транспортом…

Михаил Хасьминский, руководитель центра кризисной психологии на подворье Патриарха Московского и Всея Руси:
Я думаю, она преувеличена, на самом деле.

Хорошо. А кто это придумывает?

Михаил Хасьминский:
Там всё очень по-разному. Во-первых, есть просто депрессивные подростки, которые создают соответствующие группы, находят друг в друге поддержку. Вот этот вот контент депрессивный.

В этом депрессивном контенте уже начинают копаться и выискивать жертв иногда те, кто хочет просто самоутвердиться.

То есть, для нас с Вами, для нормальных людей сложно понять, что это за самоутверждение может быть. А эти люди – они больны духовно абсолютно. И они таким образом самоутверждаются. Но, учитывая качество контента, который иной раз мы можем отсматривать – конечно, здесь встаёт вопрос и о другом. Что кто-то целенаправленно вбрасывает определённый контент, который использует очень серьёзные технологии воздействия и манипуляции для подобных вещей. Кто за этим стоит? Я думаю, тут должны решать спецслужбы. Информации сейчас достаточно по этому вопросу. Но это явное влияние… Хотя, знаете, есть специалисты, которые эту проблему изучают, и которые утверждают, что за этим стоят и определённые лидеры  деструктивных сект.

Полностью интервью смотрите здесь

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Психолог Хасьминский: «Суициденты очень часто – люди крайне безответственные»
«Любой стресс можно выходить». Как движение и запахи избавляют от грусти
«Делу время, потехе час – но, чтоб этот час находился каждый день»: как сохранить душевное равновесие?
Психотерапевт: «В чём мы ходим, что едим и где спим – это очень важно»
«Слово «психо» – это душа, а не ярлык и не диагноз». Почему не нужно бояться идти к психотерапевту
Психотерапевт: «Если мы даём волю разуму – он делает из нас невротиков, а потом и психотиков»
Тошнота как неприятие чего-то и детская агрессия. Какие симптомы говорят о депрессии?
«Нервная система истощена? Нужно просто её накормить». Психотерапевт о полезных продуктах
Все новости по теме Консультация психолога
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru