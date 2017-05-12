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«Они были на расстоянии. А в ближнем бою глаза пальцами выдавливали». Никита Ефремов сыграл снайпера

12.05.2017 - 00:33

Никита Ефремов, актёр театра и кино в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Мы беседуем на съёмочной площадке художественного фильма «Снайпер, офицер и СМЕРШ». Как Вы себя чувствуете, вообще?

Никита Ефремов, актёр театра и кино:
Да отлично. Мне кажется всё очень приближено к каким-то натуральным, так сказать, вещам. Поэтому это очень помогает играть, как ни странно.

Видите, атмосфера сама тоже здесь, на этом бывшем заводе, такая военная.

Поэтому, как бы, сразу – девочек здесь нет, скажем так.

В фильме Вы играете снайпера?

Никита Ефремов:
Да.

Согласитесь ли Вы с такой мыслью, что снайпер – из военных профессий одна из самых жестоких и, в общем-то, неблагородных профессий. Что-то наподобие охоты за людьми?

Никита Ефремов:
Можно сказать и так. А, с другой стороны, они, так или иначе, всю жизнь были на расстоянии. То есть, когда я слушаю рассказы про ближний бой, какой-то фактически рукопашный, когда там глаза пальцами выдавливали и всё это как-то вот так. Я не думаю, что есть какая-то градация между этим. Всё равно, все люди были как-то покорёжены. Потому что это, всё равно, убийство.

Полностью интервью смотрите здесь

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