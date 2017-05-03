новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым

«Они были очень пожилые и всё ещё мечтали о ролях». Рената Литвинова о фильме «Нет смерти для меня»

03.05.2017 - 22:01

Рената Литвинова, актриса, режиссёр, сценарист, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы знаете, в этом фильме «Нет смерти для меня» – у Вас там большое количество интервью с величайшими актрисами.

Рената Литвинова:
Да. Они там все рассказывали о любви.

Но, всё равно, самая главная у них была идея-фикс – это, конечно, новая роль в кино.

Даже главнее, чем любовь.

А насколько Вы верите в то, что многие актрисы повторяют судьбы своих героинь? Что есть вот, как бы, предначертание какое-то?

Рената Литвинова:
Нет. Не кажется. Но просто они, видите, сделали какой-то свой выбор в этой жизни. Ну, и плюс ещё – это был такой момент… Мы тогда снимали картину и, вообще, никому ничего не платили в кино.

Было, на самом деле, чудовищное положение в кинематографе.

Они были в таком состоянии, что они, вроде, были очень пожилые и всё ещё мечтали о каких-то ролях. А кино тогда, вообще, почти не снималось. Я помню, был бюджет на эту картину – по-моему, тысяча долларов. Я там свои деньги доплачивала, чтобы хоть что-то им заплатить. 

Рената Литвинова: «Жёсткость нужно проявлять – не приветствую в частной жизни, но в работе могу»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Подводила часы и справляла с ним Новый год. А потом бежала к другому». Рената Литвинова о Лидии Смирновой
Рената Литвинова: «Любовь – достаточно редкое чувство. Надо беречь, раз уж встретил»
Рената Литвинова: «Если тебе прибывает в одном месте несправедливо, то очень сильно отбывает в другом»
Рената Литвинова: «Если бы мы подходили к любовным связям с пытливой стороны, мы бы не размножались»
Рената Литвинова: «Прикрикнуть можно на какой-то технический состав, а артистов нужно любить»
«Как трейлер к несуществующему фильму». Рената Литвинова об «Эликсире молодости»
Владимир Бортко про съёмки «О любви»: Чиповская кровь пила из меня вёдрами
Константин Райкин: понятие «порядочность» имеет простор для манёвра – можно хитрить, не становясь негодяем
Все новости по теме Российские актеры
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru