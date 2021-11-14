«Они не знают, как одеть детей в такой холод». Какую помощь получили беженцы от белорусов и почему этого всё равно мало?
Новости Беларуси. Безучастным к проблеме беженцев не смог остаться Белорусский союз женщин. Белоруски собрали все самое необходимое и одними из первых отправились на границу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В студии председатель первичной организации Белорусского союза женщин Совета Республики Тамара Леончик.
Илона Волынец, СТВ:
Вы были лично на границе. Поделитесь впечатлениями от увиденного как мама, как женщина?
Тамара Леончик, председатель первичной организации Белорусского союза женщин Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Так случилось, что мы одними из первых попали в стихийный лагерь лиц, ищущих убежище на белорусско-польской границе. Масштаб того, что там происходит, понимаешь только там. Это бесконечные костры, едкий дым. И конечно, наибольшее впечатление производит огромное количество детей и женщин. Вы представляете, это 500 детей. Побывав там, я теперь понимаю, что такое тонна молока, что такое полторы тонны мясной продукции и как это выдать людям. Что такое 5 тысяч литров питьевой воды. За 2 дня мы выдали 7,5 тонны воды и продовольствия. Думаю, что всем не хватило.
Люди с удовольствием шли на контакт, все задают один и тот же вопрос
Илона Волынец:
Что говорили взрослые? Правда ли, что их, по сути, наша страна не интересует, да и Польша им тоже не нужна. Их главная цель – Германия?
Тамара Леончик:
До того как стемнело в первый день, мы прошли по территории вдоль всего лагеря, чтобы все, кто хотел, могли обратиться к нам с вопросами. Люди с удовольствием шли на контакт. Кто с переводчиком, кто сам по-английски изъяснялся. Все задают один и тот же вопрос: «Когда нам дадут перейти через границу?». К сожалению, мы со своей стороны не можем им ответить на этот вопрос. И все они говорят: «Где наши права, почему не защищают наши права как лиц, ищущих убежище? Мы не хотим в Польшу, дайте нам пройти в Германию, Францию».
«У них все самое лучшее в семье получает мужчина, поэтому женщины не всегда могут получить молоко, хлеб»
Илона Волынец:
Не было ли какой-то озлобленности, агрессии, провокаций?
Тамара Леончик:
Нет. Очень хорошо построена работа наших пограничных войск, они стараются, учитывая очень большое количество людей, не допустить никакой давки, никакого скопления. Но эти люди (беженцы) коммуникабельны. Они идут на диалог, когда видят, что им хотят помочь. Поэтому у нас не возникло никаких проблем, мы сразу приехали и сказали: «Мы представляем Белорусский союз женщин, мы хотим выдать молоко, яблоки, печенье самым маленьким детям». Нужно учитывать менталитет курдов и арабов. У них все самое лучшее в семье получает мужчина, поэтому женщины не всегда могут получить молоко, хлеб. Поэтому мы, исходя из этого, попросили, чтобы они выстроили детей. Чтобы в первую очередь эта гуманитарная помощь была передана им.
Илона Волынец:
Учитывая то, как в Беларуси трепетно относятся к мамам, маленьким деткам. Мы знаем о том, сколько на неделе было случаев, когда с переохлаждением обращались беженцы к нашим врачам. Какие вообще могут быть последствия всего этого?
Тамара Леончик:
Вы очень правильно заметили, я не могла на это смотреть как мама двоих детей. Мы видели, что здесь люди просто сидят в оцепенении. Они не знают, как с этим бороться. Эти женщины просто неподвижно сидят на земле, держат на руках маленьких детей, греют их теплом собственного тела и просто сидят. Это, конечно, производит очень сильное впечатление. Они не знают, как одеть детей в такой холод. Некоторые дети вообще без обуви. Когда спрашиваешь: «Где его обувь?». Он говорит: «У него нет обуви».
Максимальное содействие со стороны пограничных войск и со стороны военных
Илона Волынец:
Как вы думаете, насколько быстро за эти дни удалось белорусам организовать гуманитарную помощь и помочь им?
Тамара Леончик:
Безусловно, очень оперативно все сработали. Во-первых, максимальное содействие со стороны пограничных войск и со стороны военных, которые там осуществляют охрану правопорядка. Максимальное участие, сочувствие этим людям. Когда парни, которые там служат, говорят: «Там есть маленькие дети, здесь вам приведут сейчас беременную, может, вы ей чем-то поможете?». Максимальное человеческое участие. Эти глаза детей, эти картинки, они стоят перед глазами, спать ночью невозможно. Постоянно лезут в голову мысли, как им помочь, что организовать. Буквально в течение суток был организован системный подвоз воды. И, конечно, это очень психологически положительно повлияло на этих людей, потому что они увидели, что у них стабильно есть питьевая вода. По фотографиям можно заметить, если вначале они набирали бутылки, только чтобы попить, потом они уже стали подходить, мыть лицо, руки.
Илона Волынец:
Что было по ту сторону границы?
Тамара Леончик:
Прожекторы с польской стороны прямо в лицо. Потом, когда мы задержались на какое-то время в определенном месте, прямо в нас с той стороны включили стробоскоп – мигающий прожектор. Днем, когда мы были там до того, как стемнело, не было никаких объявлений, известных на английском языке. Очень странно, что поляки включают эти объявления только ночью.
Илона Волынец:
Идет такое психологическое воздействие.
Тамара Леончик
Да. Вертолет летал в дневное время, а вечером и ночью мы его не видели. Большее впечатление, чем прожектора и военные машины, производит полное хладнокровие со стороны людей. Они видят этих детей, там полное молчание с той стороны, никто никак не реагирует, просто молчание. А как известно, безразличие и молчание – это самое страшное.
Дружелюбные поляки отказались принять беженцев. Посмотрите, как они живут на границе и чем белорусы уже им помогли
Новости Беларуси. Большая группа беженцев движется вдоль трассы к границе с Польшей. С этих кадров в понедельник, 8 ноября, начинаются новостные выпуски, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Илона Волынец, СТВ:
Тысячи людей с детьми и багажом настроены штурмовать границу. Это последний шаг отчаяния попасть туда, куда их активно зазывали западные политики, где они наконец обретут мир и благополучие. В толпе много детей и беременных женщин. Но встречают их как вооруженных противников – слезоточивым газом и дубинками, военной техникой и вертолетами, словно эти обессиленные и голодные люди и вправду представляют угрозу нацбезопасности. Эту ситуацию уже называют не просто миграционным кризисом, а настоящим геноцидом на современный лад. Бедственное положение беженцев – отсутствие воды, еды, одежды, элементарных удобств – по ту сторону границы вообще не вызывает не то что жалости, никаких человеческих эмоций. Плач детей прерывает громкоговоритель. А вертолет летает так низко, что гаснут костры, которые хоть как-то греют замерзших людей.
Наш корреспондент Сергей Шуманский несколько дней провел на границе и уверяет, что ни слова, ни видеоряд не способны передать весь ужас происходящего.
Сергей Шуманский, корреспондент:
Более 3 000 беженцев, среди которых около 500 детей, беременные женщины и старики. Эти люди бросили все в своей родной стране, чтобы попасть в демократичную сказку под названием Евросоюз. 8 ноября тысячи обездоленных, но уверовавших в светлое будущее беженцев направились прямиком к восточным рубежам Европы, однако здесь их ожидал неприятный сюрприз. Дружелюбные до этого момента поляки вдруг отказались принять бегущих от войны и насилия людей. Вместо этого беженцев встретили вооруженные солдаты, забор из колючей проволоки и перцовый газ, который польские силовики распыляли в глаза даже детям.
Уже на следующий день поляки полностью закрывают границу. Становится очевидным, что ни под каким предлогом они не пустят несчастных беженцев на свою территорию. В ответ те разбивают огромный лагерь прямо у колючей проволоки. Палатки, импровизированные хижины и навесы из деревьев растягиваются вдоль границы почти на километр. Так начинается история борьбы беженцев за свои права и свое будущее.
«Мы шли к границе с Польшей три дня». Беженцы рассказали, почему не хотят жить в Ираке – читайте здесь.
Сергей Шуманский:
В первую же ночь польские силовики устраивают на границе настоящий Освенцим: они включают мощные прожекторы, мегафоны и сирены, над лагерем летает вертолет, вдоль забора постоянно с шумом проносятся военные машины и квадроциклы. В общем, делают все, чтобы не дать спокойно выспаться беженцам. Апофеозом Варфоломеевской ночи становится стрельба из боевого оружия.
Уже на вторые сутки в лагерь на границе прибывает первая гуманитарная помощь от неравнодушных белорусов. Сенаторы, волонтеры, общественные организации привозят воду и продукты. Но главное, в тот момент беженцы понимают, что их не бросили на произвол судьбы. Им помогла не хваленая и богатая Европа, а добродушные и умеющие сопереживать белорусы.
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Сергей Шуманский:
Ситуацию на белорусско-польской границе под личный контроль берет Президент Беларуси. Александр Лукашенко ставит четкие задачи позаботиться о детях и беременных женщинах, обеспечить беженцев дровами, водой и едой, а еще держать на особом контроле передвижение войск НАТО и Польши. Учитывая активность последних, воздушное пространство вдоль белорусско-польской границы контролирует авиация. Безопасность и порядок в самом лагере обеспечивают белорусские пограничники.
Представитель ГПК о лагере беженцев на границе: «Сегодня с водой нет совершенно никаких проблем». Подробнее здесь.
Пока международные эксперты раздают советы, белорусская сторона продолжает поддерживать беженцев всем необходимым.
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Сергей Шуманский:
Тем временем поляки вместо какой-либо помощи или хотя бы реакции начинают создавать фейки вокруг ситуации на границе буквально на ровном месте. Якобы накануне они нашли труп сирийца вблизи белорусской границы. Вчера там застрелился польский солдат. Непонятно только, зачем во всех этих событиях нужно упоминать Беларусь. Это ведь польская территория. Получается, что польские военные не справляются со своими обязанностями.
ГПК на границе о беженцах: «Белорусская сторона принимает все меры для того, чтобы оказывать посильную помощь» – читайте здесь.
Сергей Шуманский:
Вообще, несмотря на видимое безразличие к ситуации с беженцами, поляки прекрасно понимают, что сейчас они играют по правилам Лукашенко. Играть по другим правилам у них уже не получится. По сути, Европа проиграла сама себе, угодив в ловушку, которую готовила для нашей страны. А тысячи беженцев в лагере на границе выживут. Добра и помощи белорусов хватит на всех этих замученных и обездоленных людей. Рано или поздно этот кошмар в самом центре Европы закончится, но история ведь не знает сослагательного наклонения.