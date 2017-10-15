«Они с душой ко всему этому подходили»: как в Гродненской области возродили умирающую деревню и привлекли в нее туристов

Аккуратные домики, уютные террасы, фруктовые сады. Такая романтика деревенской жизни. Сейчас даже сложно представить, что еще 7 лет назад это место практически исчезло с карты Гродненской области. Деревня Тиневичи была умирающей. И остро нуждалась в смелой идее.

Об этой деревне бизнесмен и большой любитель истории Павел Радюкевич узнал случайно. Его сотрудник охотился в здешних местах, увидел, как доживают последние дни Тиневичи. А по возращению домой поделился с директором: как жаль, что белорусское наследие скоро канет в лету.

Павел Радюкевич, бизнесмен, владелец крестьянского хозяйства «Белые луга»:

Зашли: там дом открыт, стоят кровати, мебель. Все не тронуто, как будто люди только что вышли. Все было заросшее бурьяном, заросшее кустарником.

Как-то неожиданно решение такое, меня поддержали мои сотрудники, что вот, было бы интересно, чтобы это была целая деревня, целая туристическая деревня.

Так цивилизация начала проникать в давно позабытый людьми край. Павел Радюкевич вспоминает: долго решали вопрос с наследниками домов. Кстати, с двумя до сих пор не сошлись в цене. Потом полгода ушло только на вывоз мусора. Но самый сложный этап – реконструкция ветхих построек. Восстановить удалось лишь 6. Сделали шаг конем – перевезли сюда 9 домов.

Павел Радюкевич:

Дома мы покупали в соседних деревнях, хуторах, где никто не жил.

И обустройство начинки – под личным контролем бизнесмена. Все подлинное и согласно белорусской традиции. На стенах – фотокарточки, на полу – пестрые дерушки, а в углу – сундук (в таком хранили одежду на праздник или приданое невесты). Обязательная лежанка на печи и никакого телевизора – только радио.

Павел Радюкевич:

Этой кровати более 100 лет. Спальное место длиной 180 сантиметров, хотя это была кровать для взрослого человека.

История в тандеме с благами цивилизации. Чтобы людям было комфортно погрузиться в мир довоенной Беларуси. Даже веранды пристроили резные, что не характерно для советской эпохи. Этот проект, собственно, и задуман, как просветительский. Уже интересен не только туристам из Германии, Голландии, Америки, но и белорусам.

Евгения Марецкая, турист (Минск):

Я как-то читала историю, как создавалась эта деревня, как они реконструировали эти дома и как они с душой ко всему этому подходили. И моя душа тоже к этому очень легла. И вот я мужа уболтала сюда приехать на пару деньков.

Интересно, видно, что мебель, которая здесь, она как будто здесь была и раньше. Здорово, все, как в деревне раньше.

Семья Марецких – минчане. Поселились в одном из домов. Отдых на природе, уход от суеты и, самое главное, – дети изучают настоящую жизнь белорусской деревни – не по учебникам, а наяву.

Максим Марецкий, турист:

С барашками я уже разговариваю вообще. Котик тоже нравится. Я знаю даже, как его зовут – кот!

А после прогулки на осеннем воздухе – добро пожаловать в деревенскую корчму! В меню – только национальная кухня.

Хозяйство здесь натуральное – все свое. И даже чай из местных трав.

Алеся Реутова, администратор крестьянского хозяйства «Белые луга»:

Я для вас заварю супер-вкусный чай на основе чабреца, немножечко зверобоя и обязательно мята.

Павел Радюкевич:

Это, может быть, пока не бизнес. Это скорее проект социальный и проект для души.

Это место официально стало крестьянским хозяйством с романтическим названием «Белые луга». Здесь вновь начали жить люди, животные, расти лен, зерно и картошка. Деревня жива – поняли даже птицы.

Павел Радюкевич:

В этом году к нам вернулись аисты!