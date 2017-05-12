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«Они вышли и показали себя»: Naviband и вся Беларусь в ожидании финала «Евровидения-2017»

12.05.2017 - 13:19

Новости Беларуси. Мы в финале «Евровидения-2017». Число 14, под которым белорусы выходили на сцену, стало-таки для Naviband счастливым.

Этой ночью в Киеве завершился второй полуфинал песенного конкурса. За победу боролись 18 исполнителей. В финал вышли только 10. Среди них, помимо нашей страны, Болгария, Хорватия, Венгрия, Дания, Израиль, Румыния, Норвегия, Нидерланды и Австрия. Уже 12 мая все 26 стран проведут репетиции на главной сцене «Евровидения».

Напэўна, самыя даўгачаканыя словы вечара: «Беларусь в финале!»

Другі паўфінал стаў шчаслівым для Арцёма ды Ксеніi. Іх прыгожая, мілагучная і шчырая гісторыя жыцця ўразіла еўрапейцаў. А 14-ы нумар стаў шчаслівым. Яны i самi, напэўна, яшчэ не адчулі ўсю асалоду ад моманту.

Naviband:
Мы яшчэ настрайваемся. У нас два цяжкія дні. Чатыры дні была 100-метроўка, а зараз – апошні рывок, засталося 50 метраў. Для нас – самых галоўных.

А іх шматлiкiя фанаты ўжо спяваюць: «Хэй! Хэй!»

Аляксандр Жук, бацька Ксеніі:
Это все эмоционально,на ходу, никакой подготовки или специальных движений. А учитывая то, что это эмоции, как их можно сдержать или сделать правильными или красивыми для всех. Они вышли и показали себя.

Фінал адбудзецца ў суботу вечарам. Naviband падаруюць сваім фанатам яшчэ адну магчымасць адчуць асалоду ад беларускай мовы. Таму будзем чакаць суботы, верыць і балець за Naviband.

«Они вышли и показали себя»: Naviband и вся Беларусь в ожидании финала «Евровидения-2017»

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