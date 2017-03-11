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ООН о глобальном гуманитарном кризисе: более 20 миллионов человек в мире на грани голодной смерти

11.03.2017 - 14:30

Новости мира. Мир переживает крупнейший гуманитарный кризис с 1945 года. Об этом заявили в Организации Объединенных Наций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным ООН, более 20 миллионов человек в Йемене, Южном Судане, Сомали и Нигерии находятся на грани голодной смерти. 

Стивен ОʹБрайен, заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам:
Мы находимся на критическом этапе истории. Уже в самом начале года мы столкнулись с крупнейшим гуманитарным кризисом с момента создания ООН. Без коллективных и скоординированных глобальных усилий люди просто умрут от голода, а многие другие будут страдать и погибнут от болезней.

ООН призывает международное сообщество не игнорировать происходящее на территории упомянутых государств. Для того, чтобы избежать гибели миллионов людей, 

к июлю 2017 необходимо доставить в бедствующие страны гуманитарную помощь на сумму почти в 4,5 миллиарда долларов.

ООН о глобальном гуманитарном кризисе: более 20 миллионов человек в мире на грани голодной смерти

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