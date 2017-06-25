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ООН предложила Китаю помощь в ликвидации последствий оползня

25.06.2017 - 15:04

Новости Китая. ООН предложила помощь Китаю в ликвидации последствий масштабного оползня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, трагедия произошла в провинции Сычуань. Миллионы кубометров горных пород буквально погребли деревню.

К этому часу поисковикам удалось обнаружить тела 24 погибших. Около 110 жителей все еще числятся пропавшими без вести. Отметим, этот район достаточно популярен у туристов. Поблизости расположен национальный парк. Буквально накануне трагедии опасную зону успели покинуть более 140 человек.

ООН предложила Китаю помощь в ликвидации последствий оползня

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