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Опасен ли гигантский астероид, который летит к Земле?

12.10.2017 - 10:03

Гигантский астероид 12 октября вплотную подлетит к Земле. По заявлению ряда ученых, этот космический скиталец вдвое больше, чем знаменитый Челябинский. Его диаметр 40 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Согласно расчетам, расстояние от планеты до астероида будет в два раза меньше, чем до Луны – без малого 45 тысяч километров.

Из-за такого маршрута многие считают его потенциально опасным. Впрочем, американское аэрокосмическое агентство NASA угрозы не видит. По их данным, риск столкновения астероида с Землей минимален.

Опасен ли гигантский астероид, который летит к Земле?

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Фото: ascensionflights.com
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