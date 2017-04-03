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Операция «Арсенал» началась в Минске. Только в Центральное РУВД 3 апреля принесли 13 пистолетов, 2 ружья и нож

03.04.2017 - 16:42

Новости Беларуси. Операцию «Арсенал» 3 апреля начали белорусские правоохранители. В течение нескольких дней граждане могут сдать государству незарегистрированное оружие и боеприпасы и тем самым уйти от наказания, предусмотренного законом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, только в Центральное отделение столичной милиции сегодня добровольцы принесли 13 пистолетов, 2 гладкоствольных ружья, охотничий нож.

Всю информацию о порядке сдачи опасных предметов можно узнать по телефону 102. Граждане также могут сообщать об известных фактах незаконного хранения оружия, в том числе и анонимно.

Ваислий Саплицкий, старший инспектор по разрешительной работе Центрального РУВД Минска:
Гражданин принес нарезной спортивный револьвер. Он сам пришел, добровольно сдал его для уничтожения. Просто человек в возрасте и сказал, что больше быть владельцем оружия не хочет. Проверяются все граждане, которые имеют противопоказания к владению оружием, то есть состоят на учете в психдиспансерах, наркодиспансерах, привлекались к административной ответственности по некоторым видам правонарушений.

Сотрудники правопорядка призывают граждан не оставаться безразличными к проблеме и напоминают, что нередко в квартирах где хранится оружие, живут дети, подростки. И их интерес к этим предметам зачастую приводит к печальным последствиям. А уголовное законодательство за незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывных устройств предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет.

Операция «Арсенал» началась в Минске. Только в Центральное РУВД 3 апреля принесли 13 пистолетов, 2 ружья и нож

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