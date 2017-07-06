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Оперативная съемка: задержаны белорусы, которые хотели на мотодельтапланах отправить в Латвию сигареты

06.07.2017 - 20:09

Новости Беларуси. Попытка переброски крупной партии сигарет через государственную границу пресечена в Беларуси. Контрабандный канал участники группы организовали по воздуху, использовав легкую авиацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Короба с табачными изделиями злоумышленники крепили к фюзеляжам воздушного судна.

Затем с помощью летательных аппаратов планировали доставку на территорию Латвии. С поличным их задержали сотрудники оперативного подразделения погранслужбы.

Антон Бычковский, официальный представитель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:
Для дачи правовой оценки и привлечения правонарушителей к установленной законом ответственности в настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные и доследственные процессуальные мероприятия.

Они позволят установить всех участников группы и все факты их противоправной деятельности.

Казалось, организаторы преступной схемы продумали все до мелочей. В навигационном оборудовании был запрограммирован даже маршрут полета, а в случае успеха контрабандисты рассчитывали наладить системную деятельность.

Оперативная сьемка: задержаны белорусы, которые хотели на мотодельтапланах отправить в Латвию сигареты
Оперативная сьемка: задержаны белорусы, которые хотели на мотодельтапланах отправить в Латвию сигареты
Фото. Оперативная сьемка: задержаны белорусы, которые хотели на мотодельтапланах отправить в Латвию сигареты
Оперативная сьемка: задержаны белорусы, которые хотели на мотодельтапланах отправить в Латвию сигареты
Фото. Оперативная сьемка: задержаны белорусы, которые хотели на мотодельтапланах отправить в Латвию сигареты
Оперативная сьемка: задержаны белорусы, которые хотели на мотодельтапланах отправить в Латвию сигареты
Фото. Оперативная сьемка: задержаны белорусы, которые хотели на мотодельтапланах отправить в Латвию сигареты
Оперативная сьемка: задержаны белорусы, которые хотели на мотодельтапланах отправить в Латвию сигареты
Фото. Оперативная сьемка: задержаны белорусы, которые хотели на мотодельтапланах отправить в Латвию сигареты
Оперативная сьемка: задержаны белорусы, которые хотели на мотодельтапланах отправить в Латвию сигареты
Фото. Оперативная сьемка: задержаны белорусы, которые хотели на мотодельтапланах отправить в Латвию сигареты

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