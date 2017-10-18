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Оплатить за проезд на станции минского метро «Площадь Якуба Коласа» можно только во временных кассах

18.10.2017 - 23:34

Новости Беларуси. Теперь оплатить за проезд на станции метро «Площадь Якуба Коласа» в Минске можно только во временных кассах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Они расположились возле старых. Поэтому привыкать минчанам особо не придется. Временные кассы открыли в связи с ремонтом в вестибюле, который ведет к ЦУМу.

Андрей Кузьмин, пресс-секретарь минского метрополитена:
Проводится косметический ремонт, поэтому продажу жетонов и проездных билетов для проезда в метрополитене организовали во временном павильоне, в котором также работают 2 окошечка.

Оплатить за проезд на станции минского метро «Площадь Якуба Коласа» можно только во временных кассах

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