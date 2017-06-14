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Оплатят ли больничный во время простоя предприятия?

14.06.2017 - 20:43

Новости Беларуси. Если работник простаивающего предприятия заболел, положены ли ему выплаты по больничному листу, рассказали в программе «Открытый разговор».

Елена Потупчик, заместитель председателя Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов:
Конечно, может. И будет оплачиваться на общих основаниях. Потому что работник получает две трети, из этой суммы идут удержания в фонд социальной защиты населения.

А у нас сегодня больничный – из фонда оплата производится.

Поэтому, да, исчисляется по общеустановленным нормам. 

Простой предприятия – на что имеют право работники?

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