Оползень в восточной Швейцарии: чтобы спасти пожилых людей, использовали вертолет

Новости Швейцарии. В восточной Швейцарии сошел оползень. Местных жителей и туристов экстренно эвакуировали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате удара стихии оказались повреждены или разрушены несколько домов. О жертвах не сообщается. Для спасения пожилых людей задействовали вертолет.

Предыдущий оползень сошел в Швейцарии на деревеньку Бондо 23 августа. Тогда без вести пропали 8 человек, в том числе граждане Австрии, Германии. Их поиски не принесли никаких результатов.