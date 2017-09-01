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Оползень в восточной Швейцарии: чтобы спасти пожилых людей, использовали вертолет

01.09.2017 - 15:13

Новости Швейцарии. В восточной Швейцарии сошел оползень. Местных жителей и туристов экстренно эвакуировали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате удара стихии оказались повреждены или разрушены несколько домов. О жертвах не сообщается. Для спасения пожилых людей задействовали вертолет.

В Швейцарии ищут 14 туристов, пропавших без вести после схода оползня

Предыдущий оползень сошел в Швейцарии на деревеньку Бондо 23 августа. Тогда без вести пропали 8 человек, в том числе граждане Австрии, Германии. Их поиски не принесли никаких результатов.

Оползень в восточной Швейцарии: чтобы спасти пожилых людей, использовали вертолет

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