﻿ Определены услуги, которые будут полностью оплачивать не занятые в экономике граждане | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Определены услуги, которые будут полностью оплачивать не занятые в экономике граждане

26.04.2018 - 15:27

Новости Беларуси. Правительство определило перечень ЖКУ, оплачиваемых не занятыми в экономике по полной стоимости.

Как сообщается на сайте Совета Министров Республики Беларусь, эти услуги предоставляются трудоспособным гражданам, которые не заняты в экономике, по ценам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, а также условия их предоставления.

Данное решение закреплено постановлением Совета Министров Беларуси от 24 апреля 2018 года № 314.

Граждане, которые включены в список трудоспособного населения, не занятого в экономике, в соответствии с пунктом 5 Декрета Президента Беларуси от 2 апреля 2015 г. № 3 «О содействии занятости населения» оплачивают в полном объеме следующие ЖКУ.

С 1 января 2019 года – горячее водоснабжение, а с 1 октября 2019 года – газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов и теплоснабжение.

Изображение использовано в качестве иллюстрации

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Рабочая поездка Александра Лукашенко в Могилёвскую область
Лукашенко: Не о приватизации надо кричать, а дать свободу, чтобы частники построили
Профсоюзы вместе с местной властью будут содействовать занятости населения
Профсоюзы вместе с местной властью будут содействовать занятости населения
Декрет №1: для чего нужен, как работает и какие результаты уже принес
Декрет №1: как будет работать, кого затронет и какие результаты уже принес
Кто займётся проблемами трудоустройства и как платить налоги? Декрет №1 комментируют чиновники
Кто займётся проблемами трудоустройства и как платить налоги? Декрет №1 комментируют чиновники
Категории граждан и перечень услуг, которые подпадают под действие Декрета №1, сформируют до апреля
Категории граждан и перечень услуг, которые подпадают под действие Декрета №1, сформируют до апреля
Декрет о содействии занятости населения опубликован на Национальном правовом интернет-портале
Декрет о содействии занятости населения опубликован на Национальном правовом интернет-портале
Президент Беларуси подписал Декрет о содействии занятости населения
Каждому, кто ищет работу, помогут. Президент Беларуси подписал Декрет о содействии занятости населения
«Человек потерял компетенции». Что делать, если твоя профессия не востребована?
«Человек потерял компетенции». Что делать, если твоя профессия не востребована?
Все новости по теме Государственная политика в области занятости
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru