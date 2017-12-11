﻿ Определились пары 1/8 Лиги чемпионов УЕФА | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » СТВ-спорт

Определились пары 1/8 Лиги чемпионов УЕФА

11.12.2017 - 22:47

Новости мира. В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка одной восьмой финала Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Самую сочную и абсолютно непредсказуемую пару сформировали мадридский «Реал» и французский ПСЖ.

Интригующе выглядит и противостояние «Челси» – «Барселона». Также за выход в одну четвертую поспорят между собой «Ювентус» и «Тоттенхэм», «Базель» и «Манчестер Сити», «Порту» и «Ливерпуль», «Севилья» и «Манчестер Юнайтед», донецкий «Шахтер» и «Рома», «Бавария» и «Бешикташ». Матчи пройдут в конце февраля – начале марта 2018 года.

Определились пары 1/8 Лиги чемпионов УЕФА

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Спартак» разгромил ЦСКА в столичном дерби. Как это было
«Спартак» разгромил ЦСКА в столичном дерби. Как это было
Жеребьевка Лиги Европы. С кем сразятся «Арсенал», ЦСК, «Боруссия»
Жеребьевка Лиги Европы. С кем сразятся «Арсенал», ЦСК, «Боруссия»
Фото: instagram.com/tagheuer
Невероятное чувство. Криштиану Роналду в пятый раз стал обладателем премии «Золотой мяч»
БАТЭ – «Арсенал». Фото: https://fcbate.by/ru
БАТЭ пропустил 6 мячей от «Арсенала» и покинул Лигу Европы
Обыграть «Арсенал». Ночью 7 декабря БАТЭ проведет заключительный матч группового этапа Лиги Европы
Обыграть «Арсенал». Ночью 7 декабря БАТЭ проведет заключительный матч группового этапа Лиги Европы
Матчи последнего тура Лиги чемпионов: рассказываем о расстановке сил
Матчи последнего тура Лиги чемпионов: рассказываем о расстановке сил
За кого будет болеть Сергей Лавров на ЧМ по футболу-2018?
За кого будет болеть Сергей Лавров на ЧМ по футболу-2018?
Жеребьевка ЧМ-2018. Рассказываем, кому повезло с соперником, а кому не очень
Жеребьевка ЧМ-2018. Рассказываем, кому повезло с соперником, а кому не очень
Все новости по теме Футбол
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru