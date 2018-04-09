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Опрос. На что не стоит тратить деньги?

10.04.2018 - 13:06

Корреспонденты программы «Добро пожаловаться» попросили минчан продолжить фразу «У меня есть возможность, но никогда не потрачу деньги на…». Что отвечали прохожие, смотрите на видео.

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