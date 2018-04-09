Опрос. На что не стоит тратить деньги?

Корреспонденты программы «Добро пожаловаться» попросили минчан продолжить фразу «У меня есть возможность, но никогда не потрачу деньги на…». Что отвечали прохожие, смотрите на видео.
Корреспонденты программы «Добро пожаловаться» попросили минчан продолжить фразу «У меня есть возможность, но никогда не потрачу деньги на…». Что отвечали прохожие, смотрите на видео.
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