новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Опубликован полувековой архив офшорной деятельности политиков и компаний

06.11.2017 - 17:54

В материалах о деятельности мировых офшорных компаний, которые были опубликованы 5 ноября, засветились имена многих мировых политиков.

По информации ICIJ – международного консорциума журналистских расследований, документы объединены в один список, который называется Paradise Papers. Данные включают в себя более 13 миллионов документов за полувековой период.

В опубликованном списке крупные мировые компании и около 120 политиков из США, Великобритании, России, Канады и других стран.

Документы раскрывают офшорные интересы представителей королевского двора Великобритании, советников Дональда Трампа и компаний Uber, Apple, Nike.

«Панамский архив»: теперь никто в цивилизованном мире не стыдится замыливания налогов – здесь подробнее.

Изображение носит иллюстративный характер

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Швейцарии найдены купюры в 500 евро, спущенные в канализацию
В Швейцарии найдены купюры в 500 евро, спущенные в канализацию
«Самая главная опасность – это волатильность курса»: как работает криптовалюта
Что такое криптовалюта: есть ли у виртуальных денег будущее?
Гейтс не номер один: Forbes назвал самого богатого человека в мире
Медсестра из США выиграла в лотерею рекордные 758 миллионов долларов
Год назад ушли миллионы, и появились монеты: как белорусы привыкали к новым деньгам?
Год назад ушли миллионы, и появились монеты: как белорусы привыкали к новым деньгам?
Минчане и деньги – сколько зарабатывают и на что тратят: «Большой город»
Стиралки, микроволновки или компьютеры: что жители Минска покупают чаще?
Все новости по теме деньги
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru