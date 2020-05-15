Новые цифры по коронавирусу в Беларуси. Данные за 15 мая
Новости Беларуси. На 15 мая в Беларуси выздоровели и выписаны 8 807 пациентов. У них ранее была диагностирована коронавирусная инфекция.
Как сообщает Министерство здравоохранения в официальном Telegram-канале, зарегистрированы 27 730 человек с положительным тестом на коронавирус.
Всего проведено 321 705 тестов.
Умерли 156 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленным COVID-19.
«Мы в последнее время выходим на так называемое плато». Минздрав о статистике, тестировании и смертях (читать далее).
«13 деток родились и они все здоровы». Что происходит в 6-ой больнице, где принимают рожениц с коронавирусом
Новости Беларуси. Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в телепроекте «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе».
Игорь Позняк, ведущий СТВ:
Вы стали эталонной клиникой во всей этой истории. Что у вас сейчас происходит?
Игорь Юркевич, главный врач 6-ой городской клинической больницы г. Минска:
В части оказания специализированной помощи – клиника оказывает помощь травматологическую по-прежнему, в том числе для пациентов с коронавирусной инфекцией. Они по-прежнему могут иметь переломы, это возрастные пациенты. Клиника оказывает медицинскую помощь роженицам, инфицированным коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день более 30 женщин находятся в клинике. И что отрадно, на сегодняшний день 13 деток родились в этот период в клинике, и они все здоровы.
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Игорь Позняк:
Это тоже такой волнительный момент был.
Игорь Юркевич:
Это огромное чувство ответственности. Для нас было важно убедиться.
Игорь Позняк:
То есть убедились, что вертикальный путь не действует передачи.
Игорь Юркевич:
Абсолютно верно.